Группа ПОЛИПЛАСТИК: почему в России происходят аварии на теплотрассах

«Надеюсь, эта зима пройдет без происшествий», – сказал в конце октября мэр Москвы Сергей Собянин, общаясь с сотрудниками «Мосэнерго» (цитата по «Интерфаксу»). Но ровно через месяц – 29 ноября – прорвало принадлежащую МОЭК магистральную теплотрассу на ул. Иркутской в Восточном административном округе. Труба соединяет жилые дома с ТЭЦ-23 (входит в

«Мосэнерго»). Пострадало восемь человек. Около 1000 домов оставались без тепла до 4.00 мск 30 ноября. И МОЭК, и «Мосэнерго» входят в «Газпром энергохолдинг».

Мощность ТЭЦ-23 – 1,4 ГВт, она обеспечивает теплом и электроэнергией более 2 млн человек, проживающих преимущественно в Восточном округе Москвы. Последствия аварии были устранены уже 30 ноября, а 1 декабря МОЭК отчиталась, что восстановила поврежденный участок теплотрассы. Размер ущерба не сообщался, представитель МОЭК на вопросы «Ведомостей» не ответил. Представитель мэрии – тоже.

Жители пострадавших домов могут рассчитывать на пересчет стоимости услуг, говорит управляющий партнер «Право и бизнес» Александр Пахомов. Собственник тепломагистрали обязан возмещать материальный ущерб и нанесенный вред жизни и здоровью, добавляет партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

С 2010 г. город не знает ни одной крупной аварии на теплосетях, сказал в прошлом году заммэра Москвы Петр Бирюков на форуме ENES 2016 (слова приведены на сайте мэрии). Происшедшая в Москве авария достаточно крупная, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова, но в регионах подобные происшествия случаются чаще. Семнадцатого ноября, например, остановился один из котлов на Биробиджанской ТЭЦ (подразделение Хабаровской теплосетевой компании) и до 22 ноября подача тепла в городе была ограничена, сообщало главное управление МЧС по Еврейской автономной области. А 30 ноября произошла авария на теплотрассе, снова оставившая Биробиджан без тепла. В тот же день похожая авария отключила от тепла 30 жилых домов в Твери.

Четыре основные проблемы ЖКХ – это высокий износ сетей (на 2013 г. достигал 80%), аварийность, хаос в управлении жильем, износ жилого фонда, перечисляется в стратегии развития ЖКХ, подготовленной Минстроем. Теплоснабжение хронически недофинансируется, говорит представитель Минэнерго: вместо необходимых на модернизацию и развитие 200–250 млрд руб. инвестиций в год отрасль получает не более 90 млрд руб. Если сравнивать с электроэнергетикой, приведя к единым единицам измерения, то в 2016 г. на 1 кВт ч в электроэнергетике тратилось 0,61 руб. инвестиций, а в теплоснабжении – 0,05 руб., оценивает Порохова. Тарифы на тепло в отличие от электричества регулируются государством. Как результат – низкая эффективность теплоснабжения и износ инфраструктуры: только 25% энергокотлов и 36% турбин ТЭС моложе 30 лет, 68% теплосетей имеют износ 100%, приводит данные Минэнерго. За последние пять лет, по словам представителя министерства, аварийность на теплосетях в отопительный сезон выросла на 45%.

Централизованное теплоснабжение непривлекательно для инвесторов, заключает представитель Минэнерго. Структура собственности здесь очень разрозненная и сложная, отмечает Порохова: генерирующие компании владеют ТЭЦ, иногда теплосетями и котельными, часто теплосети и котельные остаются в муниципальной собственности.

Кто ответит

Чтобы навести порядок в отрасли, Минэнерго разработало новую модель рынка теплоснабжения. По ней центром ответственности за функционирование и развитие систем теплоснабжения становится единая теплоснабжающая организация. Изменится и ценообразование – государство будет определять лишь предельный уровень тарифов по методу «альтернативной котельной» (во сколько потребителям обошлась бы энергия, если бы строился новый объект). В Москве статус

единой теплоснабжающей организации имеет МОЭК. В 2016 г. компания инвестировала в реконструкцию и модернизацию теплосетей и проч. 17,6 млрд руб., еще почти 4 млрд руб. ушло на ремонты. До 2017 г. МОЭК также получала субсидии от правительства Москвы, чтобы компенсировать разницу между льготными и экономически обоснованными тарифами. С начала года компания получила почти 1 млрд руб. субсидий, но теперь они будут заменены на адресную поддержку горожан.

По материалам «Ведомостей» и пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



