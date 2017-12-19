«ДАНФОСС» ОПУБЛИКОВАЛ НОВЫЙ ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОГО ЖУРНАЛА

В новом выпуске «Клуба Комфорт», журнала департамента тепловой автоматики, специалисты «Данфосс» рассказывают о значимых событиях компании, об интересных проектах и технических решениях. На страницах нового номера:

- открытие новой производственной линии на нижегородском заводе «Ридан» группы компаний «Данфосс»;

- рабочий визит заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса в Копенгаген для ознакомления с датским опытом формирования комфортной городской среды;

- интервью с директором департамента тепловой автоматики компании «Данфосс» Дмитрием Ахременковым на тему направления развития отрасли теплоснабжения;

- опыт внедрения систем регулирования теплопотребления на объектах ОАО «РЖД»;

- обзор поквартирного регулирования в горизонтальной системе отопления; и другие интересные материалы. PDF версию журнала вы можете скачать по ссылке или получить экземпляр по почте, отправив запрос в компанию «Данфосс».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



