НПО «Регулятор» обсуждает возможность кооперации с ОСК

В рамках Ярославского инвестиционного форума состоялось заседание Координационного совета по производственной кооперации департамента инвестиций и промышленности региона. В работе приняли участие руководители инвестиционного блока правительства области, директора департаментов АО «Объединенная судостроительная корпорация», представители судостроительных предприятий, а также промышленных предприятий – потенциальных поставщиков продукции судостроительной отрасли.

– В настоящее время можно говорить о том, что в Ярославской области сложился судостроительный кластер, – заявил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. – В нашем регионе работает пять вполне динамично развивающихся судостроительных предприятий, и сегодняшний совет мы проводим на базе одного из них – Ярославского судостроительного завода. Все эти предприятия могут стать партнерами и поставщиками группы «ОСК». Мы считаем, что здесь существует широкое поле для взаимодействия. Максим Авдеев добавил, что это заседание совета – уже четвертое в текущем году. В результате проведенной работы заключены контракты на поставку продукции общей суммой более 100 миллионов рублей, запущен в производство ряд пробных партий, в процесс кооперации вовлечено около 130 предприятий региона – как крупных, так и субъектов малого и среднего предпринимательства.

На этот раз на заседании совета были рассмотрены возможности включения компаний региона в производственные цепочки АО «Объединенная судостроительная корпорация», а также вопросы локализации производства комплектующих для судостроительной отрасли России на территории Ярославской области. Особое внимание было уделено поставкам силовых установок для нужд АО «ОСК» и интегрированных структур. Свою продукцию и планы по импортозамещению презентовали ПАО «Ярославский судостроительный завод» (рыбопромысловые суда, крановое оборудование, подъемные лебедки со стрелой), ООО «Завод ПСМ» (насосы для грузовых операций с нефтью и нефтепродуктами), НПО «Регулятор» (регулирующая трубопроводная арматура), ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» («ЭЛДИН») (электродвигатели общепромышленной серии мощностью от 0,25 до 500 кВт), ЗАО «Ярославский завод вентиляционных изделий» (система общесудовой вентиляции и кондиционирования).

Директор департамента маркетинга и продаж АО «ОСК» Дмитрий Пряхин рассказал, что, выполняя поручение Президента РФ Владимира Путина, данное им в ходе Петербургского международного экономического форума – 2017, несколько дней назад Объединенная судостроительная корпорация создала венчурный фонд. Основная его цель – обеспечение конкурентоспособности группы «ОСК» с акцентом на снижение издержек за счет создания новых продуктов и содействие коммерциализации новых технологий. По итогам заседания было принято решение подписать дорожную карту взаимодействия между правительством Ярославской области и АО «Объединенная судостроительная корпорация».

По материалам пресс-службы ОСК



