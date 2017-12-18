«ПРОМАРМ» ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ШЛАНГОВЫХ ЗАДВИЖЕК

ООО «ПромАрм» начинает выпуск шланговых задвижек в соответствии с разработанными техническими условиями ТУ 3700-019-55604618-2017. Качество задвижек подтверждается декларациями о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 и 032/2013.

Шланговые задвижки - это задвижки, у которых перекрытие потока рабочей среды производится пережатием эластичного шланга (патрубка). Шланговые задвижки могут применяться для любой рабочей среды, не разрушающей материал шланга, с невысоким рабочим давлением.

Пример обозначения шланговой задвижки производства ПромАрм:

ПА 812.100.10-07Ш

- задвижка шланговая полнопроходная

- уплотнение – EPDM,

- DN100 мм, PN10 кгс/см2,

- корпус из алюминиевого сплава,

- со штурвалом

Подробное описание, классификатор и эскизы с размерами приведены на сайте компании в соответствующем разделе – http://www.promarm.ru/pinch_valves.

По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»



