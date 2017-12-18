«ПРОМАРМ» ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ШЛАНГОВЫХ ЗАДВИЖЕК

ООО «ПромАрм» начинает выпуск шланговых задвижек в соответствии с разработанными техническими условиями ТУ 3700-019-55604618-2017. Качество задвижек подтверждается декларациями о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 и 032/2013.
Шланговые задвижки - это задвижки, у которых перекрытие потока рабочей среды производится пережатием эластичного шланга (патрубка). Шланговые задвижки могут применяться для любой рабочей среды, не разрушающей материал шланга, с невысоким рабочим давлением.
Пример обозначения шланговой задвижки производства ПромАрм:
ПА 812.100.10-07Ш
- задвижка шланговая полнопроходная
- уплотнение – EPDM,
- DN100 мм, PN10 кгс/см2,
- корпус из алюминиевого сплава,
- со штурвалом
Подробное описание, классификатор и эскизы с размерами приведены на сайте компании в соответствующем разделе – http://www.promarm.ru/pinch_valves.
По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»