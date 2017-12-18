АДЛ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ГРУВЛОКОВ

В связи с ужесточением контроля выполнения работ по монтажу хозяйственно-питьевого водопровода компания АДЛ рекомендует к применению бессварные соединения, полностью соответствующие СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». В начале декабря на грувлоки, поставляемые компанией АДЛ, был получен сертификат соответствия единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Экспертное заключение № 17/22.03.008511-2 подтверждает возможность установки наших бессварных соединений не только на системах пожаротушения, но и для хозяйственно-питьевого водоснабжения на предприятиях энергетической, пищевой, химической, нефтехимической, нефтяной, газовой, металлургической и других отраслей промышленности, имеющих контакт с питьевой водой.

Бессварные соединения АДЛ также обладают такими преимуществами, как простота и быстрота монтажа, отсутствие сварных окалин и швов. Более подробную информацию по данному оборудованию вы можете узнать в каталоге «Оборудование для систем пожаротушения».

По материалам пресс-службы АДЛ



