ОМК – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) стала лауреатом проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», который ежегодно проводят Форум доноров, деловая газета «Ведомости» и международная сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC. Его итоги были объявлены 13 декабря 2017 г. в Москве.

ОМК заняла второе место в номинации «Лучшая программа, раскрывающая политику и принципы социальных инвестиций компании» за программу по развитию социального предпринимательства «Начни своё дело». Компания реализует инициативу в регионах своего присутствия — городах Чусовом (Пермский край) и Благовещенске (Республика Башкортостан). Задача программы – предоставить возможность жителям моногородов заявить о собственных социальных идеях, получить финансовую поддержку на их реализацию. Партнером номинации выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Программа ОМК действительно содействует решению социальных проблем, повышая уровень деловой активности. Она дает новое дыхание и возможности жителям, поддерживает активных граждан, которые находят новые возможности для самореализации», — прокомментировала характер программы «Начни своё дело» управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова. ОМК заняла третье место в номинации «Информационная открытость благотворительной деятельности» за эффективное освещение своих социальных проектов и программ в средствах массовой информации. Партнером номинации выступило Агентство социальной информации. Эксперты конкурса отметили, четкость, понятность и регулярность информационных сообщений

ОМК, использование различных каналов коммуникаций. Было отмечено активное участие компании в публичных мероприятиях, затрагивающих тематику корпоративной социальной ответственности, благотворительности, социальных инвестиций, а также постоянный прямой диалог со стейкхолдерами.

«Наши социальные программы содействуют поддержанию благоприятной экономической ситуации в регионах присутствия, способствуют созданию более комфортной городской среды для жителей и устойчивой работе наших предприятий. Управление благотворительностью в ОМК становится все более профессиональным, что, в свою очередь, выражается в усилении взаимодействия с заинтересованными сторонами и повышении информационной открытости. Благодарю жюри проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» за высокую оценку нашей работы», — отметила председатель правления ОМК Наталья Еремина.

По материалам пресс-службы ОМК



