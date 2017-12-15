В Москве пройдет Международная Конференция «Освоение нефтегазовых месторождений: интегрированный подход – 2018»

17 апреля 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки «НЕФТЕГАЗ – 2018» (16-19 апреля) состоится Международная Конференция «Освоение нефтегазовых месторождений: интегрированный подход - 2018». Организатор конференции: компания RPI. Конференция пройдет в рамках крупнейшей отраслевой выставки «Нефтегаз - 2018» – проекта с 40-летней историей, признанного самой крупной выставкой нефтегазовой тематики в России и входящий в десятку крупнейших нефтегазовых выставок мира. Выставка проводится АО «Экспоцентр» совместно с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и проходит при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Ежегодно в выставке в качестве экспонентов принимают участие более 500 компаний из 26 стран мира, в качестве посетителей в выставке участвуют более 19000 человек.

Аудитория конференции – представители научно-технических и проектных институтов России; представители геологоразведочных и буровых подразделений ВИНК; представители нефтесервисных компаний; разработчики интегрированных моделей и системные интеграторы; специалисты департаментов стратегического планирования ВИНК и другие игроки отрасли.

Среди тем конференции в 2018 г.:

- Интегрированное освоение как инновационная технология разработки месторождений

- Снижение капитальных вложений и операционных затрат на разработку и эксплуатацию месторождений при применении интегрированного подхода

- Подходы к осуществлению кост-инжиниринга: опыт ведущих ВИНК

- Моделирование цикла обустройства месторождений

- Системы управления «интеллектуальными» месторождениями

- Проектирование скважин при интегрированном подходе к освоению месторождений

- Инновационные технологии бурения, заканчивания и освоения скважин

- Опыт российских и зарубежных компаний в применении методов увеличению нефтеотдачи пластов

- Проблемы применения интегрированного подхода на действующих месторождениях

- Экономический эффект от применения интегрированного проектирования на примере российских и зарубежных месторождений

И многие другие.

По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru

По материалам организоторов



