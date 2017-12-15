18 мая 2018 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2018»

Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром». Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Аудитория конференции ежегодно составляет более 100 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.

Традиционно в конференции принимают участие представители компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, РН-Шельф-Арктика, Газпром нефть, Газпром нефть шельф, Газпромнефть-Сахалин, Черноморнефтегаз, Total, Росгеология, Газпром ВНИИГАЗ, ТМК, ТНГ-Групп, Tenaris, Canusa-CPS, ITT Corporation, FMC Eurasia, Arctia Shipping, Течи Рус, ТННЦ, Союзморгео, Росгеолэкспертиза, Bureau Veritas, а также представители Аналитического центра при Правительстве РФ, Аналитического Центра ТЭК РЭА Минэнерго России, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ и многие другие.

Среди тем конференции в 2018 г.:

- Государственные и корпоративные планы по развитию шельфовых проектов и созданию сопутствующей инфраструктуры

- Перспективы реализации оффшорных проектов в России в 2018-2020 годах

- 4 года санкций для нефтегазовой отрасли РФ - итоги импортозамещения. Оборудование и технологические решения для реализации шельфовых нефтегазовых проектов

- Нефтесервисные услуги для оффшорных проектов

- Экономические, кадровые и нормативно-правовые аспекты освоения месторождений на шельфе РФ. Как достичь экономической эффективности проектов в современных российских условиях и снизить риски?

И многие другие.

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2018» - это:

- Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;

- Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;

- Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;

- Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.

По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru

По материалам организаторов



