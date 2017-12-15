АО «Армалит» оснастило производство новой КИМ

АО «Армалит» закончило установку и пусконаладочные работы координатно-измерительной машины (КИМ) портального типа LK V 15.12.10 (Госреестр №55026-13) от признанного производителя оптоэлектронных систем и метрологического оборудования Nikon Metrology. КИМ предназначен для контроля геометрии и обратного инжиниринга корпусных, мелкоструктурных деталей, деталей сложной формы с объемной точностью – от 2,1 мкм, повторяемостью – от 2,1 мкм и скоростью – до 27 м/мин.

При необходимости точной и высокой скорости, жесткая керамическая конструкция КИМ LK гарантирует, что точность непрерывного контактного сканирования (SP25) геометрических элементов и поверхностей свободной формы будет сопоставима с точностью при использовании системы с фиксированной головкой. КИМ позволяет с высокой скоростью и повторяемостью проводить измерения, что дает возможность оптимизировать процесс контроля, возможность полной автоматизации как на этапе реализации координатного метода измерений, так и на этапе обработки результатов этих измерений.

КИМ универсальна: контрольно-измерительные операции можно осуществлять как на этапе освоения, так и при серийном выпуске деталей, а также позволяет за один установ проконтролировать практически все нормируемые параметры. В совокупности координатно-измерительная машина дает возможность добиться еще более высокой точности геометрии форм, избежать нарушения технологических режимов в процессе разработки и производства изделий, а также сократить время производства, в среднем на 10%.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



