Потребление трубной продукции в России вырастет в 2018 году

В 2018 г. потребление трубной продукции в России продемонстрирует умеренный рост и составит около 2%, сообщил журналистам директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев. Так, по прогнозам ФРТП, рост потребления в сегменте OCTG составит 3% к объемам 2017 г., нефтегазопромысловых труб – 5%, индустриальных труб – 6%, труб для строительства и ЖКХ – 1%. При этом потребление труб большого диаметра в 2018 г. снизится на 2% в связи с сокращением спроса.

Подводя итоги 2017 г., Игорь Малышев отметил, что в целом решена задача по импортозамещению трубной продукции, продолжается работа по замещению отечественными аналогами соединительных деталей трубопроводов, трубопроводной

арматуры, насосов и другого оборудования. Кроме этого, российские трубники эффективно разрабатывают и внедряют новые технологии, инновационные продукты, новые системы управления производством.

Среди основных вызовов 2018 г., с которыми столкнется российская трубная промышленность, Игорь Малышев назвал рост цен на материалы для производства труб, недобросовестную конкуренцию при поставках труб на рынок ЕАЭС из Украины и Китая, высокие риски снижения качества трубной продукции из-за избыточных мощностей.

По материалам ИС «Металлинфо»



