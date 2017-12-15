Завод «Трубодеталь» стал победителем конкурса

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) стал победителем конкурса «100 лучших товаров России». Продукция предприятия – штампованный тройник для компрессорной станции «Портовая» – отмечена дипломом «Золотая сотня» и статусом «Новинка года».

Изделие диаметром 219,1 мм с толщиной стенки 28 мм произведено для самой мощной в мире действующей компрессорной станции. КС «Портовая» — отправная точка поставки российского газа по дну Балтийского моря на расстояние около 1200 км по газопроводу «Северный поток» с последующей подачей газа в сухопутные газопроводы на территории Германии. Также в рамках церемонии награждения знаком «Отличник качества» отмечена начальник отдела по сертификации и стандартизации «Трубодетали» Наталья Маслова.

«Очень радует, что продукция нашего завода ежегодно отмечается экспертами на всероссийском уровне. Это подтверждает, что мы действительно производим качественные изделия, способные заместить продукцию, которая ранее поставлялась из-за рубежа», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

В этом году Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» отметил 20-летний юбилей. Завод «Трубодеталь» участвует в конкурсе с 2004 года, а его продукция регулярно становится победителем этого конкурса и удостаивается статуса «Новинка года».

По материалам пресс-службы ОМК



