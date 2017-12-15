«ТермоБрест» представляет новое исполнение клапанов для вертикальных трубопроводов

В настоящий момент СП «ТермоБрест» серийно выпускает электромагнитные клапаны серии ВН номинальными диаметрами DN65…150 для установки на вертикальных участках трубопроводов. Изменения по монтажному положению клапанов внесены в технический каталог, размещенный на официальном сайте предприятия.

Т.к. на сегодняшний день параллельно выпускаются как новое, так и предыдущее исполнение клапанов электромагнитных, при заказе либо проектировании клапанов номинальными диаметрами DN 65…150 специалисты компании просят дополнительно указывать исполнение для вертикального монтажа. После выработки заделов все типоразмеры и исполнения электромагнитных клапанов DN 65…150 будут выпускаться в универсальном исполнении.

Пример записи при заказе клапана электромагнитного DN100 рабочим давлением до 1 бара, в алюминиевом корпусе, устанавливаемого на вертикальном участке трубопровода: Клапан ВН4Н-1 (вертикальный монтаж). Стоимость клапанов обоих исполнений одинаковая.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО



