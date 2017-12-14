В дискуссионном клубе теплоэнергетиков прошел Danfoss Challenge

В дополнение к традиционным семинарам «Данфосс» провел в Санкт-Петербурге в конце ноября 2017 года Danfoss Challenge. Мероприятие состоялось в рамках дискуссионного «Клуба неравнодушных теплоэнергетиков». Цель этого общественного образования – объединить активных и творческих специалистов для обсуждения актуальных вопросов проектирования (развития области проектирования).

Участники были разделены на 3 команды для интерактивного состязания «Инженерный квест – Температурный график систем отопления». В результате командных действий прошла презентация конкурентных преимуществ каждого из разработанных графиков с учетом множества факторов. Новая инициатива «Данфосс» позволяет углубленно рассмотреть как стандартные решения, так и уникальные проекты с применением технических разработок, обеспечивающих высокий уровень автоматизации систем отопления и энергосберегающий эффект. Свой вклад в поиск нетривиальных технических решений в области проектирования инженерных систем может внести каждый из участников Danfoss Challenge. Для оценки перспективных разработок организуются технические экскурсии на реальные объекты.

Специалисты по проектированию положительно оценили полученный опыт и уверены, что инженеры из разных компаний будут делиться профессиональными навыками на постоянной основе. Участие в работе дискуссионного клуба бесплатное.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



