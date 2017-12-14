КОМПАНИЯ «АСТИН» ПРОВЕЛА СЕМИНАР ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГОРОДЕ МИАССЕ

5 декабря 2017 года в городе Миассе состоялся семинар для представителей ГРО, проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных организаций. Мероприятие проводилось на базе холдинга ASTIN BGM Group. На семинаре собрались технические специалисты из разных регионов России: Твери, Омска, Челябинска, Республики Башкортостан и ряда других областей.

В рамках прошедшего мероприятия Евгений Иванов, занимающий пост руководителя проекта газорегуляторных установок, представил широкой публике ассортимент производимой ООО «Астин» продукции. Выступающие с докладами технические специалисты затронули следующие важные для компании вопросы:

· получение компанией ООО «Астин» сертификата в системе Газсерт;

· технологичность производственных процессов при изготовлении ГРПШ и ГРУ;

· тонкости проектирования и изготовления газорегуляторных установок;

· монтаж в выпускаемых ООО «Астин» ГРПШ и ГРУ регуляторов газового давления от белорусского производителя СП «Термобрест» ООО;

· использование устройств газовой фильтрации СП «Термобрест» ООО в оборудовании ООО «Астин»;

· анализ используемой в продукции ООО «Астин» запорной арматуры;

· возможность снижения стоимости ГРПШ и ГРУ для конечного потребителя;

· изменение сроков производства ГРПШ и ГРУ от компании ООО «Астин».

В ходе мероприятия многие участники отметили открывшиеся перед холдингом ASTIN BGM Group возможности. Конструкторы ООО «Астин» продемонстрировали коллегам линейку новой продукции, производственный процесс которой уже успешно налажен. Среди представленного оборудования участников семинара привлекли внимание технологические катушки, ИМССК и КТЗ; не меньший интерес вызвали новые ИМС и ИФС. По окончанию теоретической части мероприятия,

когда были зачитаны все доклады, состоялась экскурсия по производственным площадям ASTIN BGM Group. Сотрудники компании показали весь технологический цикл производства. С большим интересом технические специалисты, прибывшие на семинар, наблюдали за работой высокоточных станков с ЧПУ, способных выпускать качественную продукцию в наикратчайшие сроки. Участники побывали в помещении для сборки газорегуляторных установок, в покрасочном цеху и посетили склад готовой продукции.

В заключение организаторы собрали всех участников мероприятия за праздничным ужином. Здесь, в неформальной обстановке, специалисты могли свободно пообщаться, поделиться впечатлениями, поговорить о делах и обсудить увиденное в производственных цехах холдинга, а также практическую и теоретическую ценность посещенного ими семинара.

По материалам пресс-службы ASTIN BGM Group



