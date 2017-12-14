АДЛ НАЧНЕТ ПОСТАВКУ СЕКТОРНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ RAMEN

Компания АДЛ заключила партнерское соглашение с компанией Ramen Valves AB – шведским производителем секторных шаровых кранов из нержавеющей стали и специальных сплавов, и стала эксклюзивным поставщиком данного оборудования на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. В рамках партнерства компания АДЛ поставляет краны Ramen серий KS / KSP / KSG DN 25–300, PN 1,0 / 2,5 (в зависимости от типоразмера), разработанные для регулирования расхода различных сред в промышленности, в том числе с высоким содержанием абразивных частиц.

Основные преимущества шаровых секторных кранов Ramen:

· точное регулирование потоков вплоть до самых малых расходов — Kv от 0,025 (возможность точности регулирования секторных кранов Ramen превышает точность регулирования большинства стандартных электро- или пневмоприводов);

· больший Kvs по сравнению с седельными клапанами S-типа, равнопроцентная характеристика регулирования;

· отсутствие застойных зон, отсутствие люфтов при управлении;

· компактные габаритные размеры и вес (в сравнении с традиционными седельными регуляторами S-типа или шаровыми кранами с V-портом);

· низкие крутящие моменты для управления;

· минимальные потери давления до и после клапана (отсутствие штока/диска в потоке среды и прямой проход среды через клапан гарантируют более долговечную эксплуатацию, особенно в условиях использования на средах с содержанием абразивных частиц);

· двунаправленная конструкция в стандартном исполнении (в отличие от сегментных клапанов, регулирующих клапанов S-типа и некоторых типов поворотных затворов);

· возможность изготовления кранов из титана и специальных сплавов (904L, Duplex, Super Duplex, Hastalloy и др.);

· минимальные сроки поставки, в том числе кранов в специальном исполнении;

· версия KSG в корпусе из высокопрочного чугуна и мягким седлом может использоваться на неагрессивных порошках и жидкостях с содержанием твердых частиц.

Более подробную информацию вы можете узнать в каталоге «Трубопроводная арматура промышленного применения» на сайте компании, а также у инженеров департамента промышленного оборудования компании АДЛ по телефону +7 (495) 937-89-68.

По материалам пресс-службы АДЛ



