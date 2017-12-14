«ТРАНСНЕФТЬ» РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОМПАНИЯМИ

«Транснефть» развивает присутствие на внешних рынках: ведет взаимодействие с партнерами из Международной ассоциации транспортировщиков нефти, активно участвует в международных форумах и конференциях. Уникальный опыт и технические компетенции дают компании право предлагать зарубежным партнерам зарекомендовавшие себя технологии, решения и ноу-хау. А интерес к разработкам доказывает их востребованность. Яркий пример – недавнее подписание Меморандума о сотрудничестве с алжирской компанией «Сонатрак» в сфере внутритрубной диагностики.

Еще один уникальный формат международного взаимодействия – Международная Ассоциация транспортировщиков нефти (МАТН). Компаниями-участниками накоплен огромный опыт эксплуатации и развития трубопроводных систем. Каждые полгода проходят заседания правления МАТН. Работают три постоянные экспертные группы: по энергоэффективности, поставкам и юридическим вопросам. «НИИ Транснефть» разработал уникальную методику бенчмаркинга энергоэффективности объектов трубопроводного транспорта, позволяющую выявлять внутренние резервы компаний и использовать их для снижения энергопотребления. «Транснефть» уделяет особое внимание этим вопросам – 2018 год объявлен в компании Годом энергоэффективности и энергосбережения. «В этом году МАТН начала выставочную деятельность и впервые организовала собственный стенд на Ганноверской ярмарке, в следующем году планируем участвовать в выставке «Адипек» в Абу-Даби (ОАЭ), - говорит вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов. - Под эгидой МАТН планируем провести Международный форум по вопросам трубопроводного транспорта нефти с участием профессионального и научного сообщества».

Одним из лидеров внешнеэкономической деятельности компании является «Транснефть – Диаскан». В перечне партнеров предприятия – Мексика, Иран, Бразилия, Казахстан и Белоруссия. Уже реализованы контракты с иранскими компаниями NISOC и ZAGROS, с бразильской TRANSPETRO.

Годовой объем заказов на диагностику трубопроводов в 2016 году превысил 10 тысяч километров, и ожидается, что 2017 год перекроет эти показатели. Востребованы услуги «Транснефти» по неразрушающему контролю нефте- и газотранспортной инфраструктуры, в области НИОКР. Продукция компании обладает сильными конкурентными преимуществами.

География участия российских нефтепроводчиков в отраслевых мероприятиях - Китай, Германия, Казахстан, Норвегия, Сингапур, Аргентина, Бразилия, Иран, Алжир, Малайзия, Мексика. В 2016 году компания приняла участие в 21-й международной выставке, в этом году число форумов достигло 28. Полученная на форумах информация становится основой внедрения технологий и разработки отечественных аналогов оборудования в рамках импортозамещения. На выставочных стендах демонстрируются приборы внутренней диагностики («Транснефть - Диаскан»), электроприводы для трубопроводной арматуры («ТОМЗЭЛ»), магистральные и подпорные насосы («Транснефть Нефтяные Насосы»), противотурбулентные присадки («Транснефть - Синтез»). Пример реализации выставочного потенциала – сотрудничество предприятия «ТОМЗЭЛ» с казахстанскими компаниями. Продукция завода была представлена на стенде компании на выставке KIOGE в Алма-Ате.

Непростой вопрос, вносящий негативные оттенки в международное сотрудничество, - западные санкции. Хотя у внешних наблюдателей порой создается впечатление, что «Транснефти» они не мешают, а, напротив, подстегивают. «Мы внимательно следим за развитием ситуации и действиями американских и европейских госорганов по санкционной проблематике в ТЭК, - комментирует Михаил Маргелов. - Закон в отношении России, который президент США подписал 2 августа, налагает или расширяет санкции, под которые попадают компании, инвестирующие или иным образом наращивающие потенциал России в сфере строительства трубопроводной инфраструктуры, обеспечивающие экспорт энергоносителей. Но эти меры не затрагивают нашу компанию». Мы серьезно подходим к вопросу импортозамещения и практически не зависим от поставок оборудования из-за рубежа. Уверен, санкции не могут повлиять на выполнение наших обязательств как перед грузоотправителями, так и перед грузополучателями и зарубежными трубопроводными компаниями-партнерами.

По материалам РГ



