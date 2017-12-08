«Данфосс» опубликовал новое видео: тест газовых, жидкостных и парафиновых термоэлементов

На российском рынке представлен огромный выбор термоэлементов с различными типами наполнения. Монтажники, проектировщики и обычные потребители поставлены перед сложным выбором. Какое решение быстрее обеспечит комфорт в квартире и при этом позволит экономить тепловую энергию? Ответ на этот вопрос дает тест на скорость реакции термоэлемента на изменение температуры воздуха в помещении, видео которого можно посмотреть здесь. В сертифицированной лаборатории было проведено тестирование терморегуляторов с газоконденсатным, жидкостным и твердотельным наполнителями. На трех контурах использованы три типа термоэлементов от разных производителей. В одинаковых условиях первым начал снижать расход прибор с газоконденсатным наполнением - время реакции составило немногим более 8 минут. Решению с жидкостным наполнением понадобилось свыше

20 минут, а термоэлемент с парафином сработал через 38 мин. Эксперимент доказал, что газонаполненный термоэлемент является наиболее эффективным. А термоэлемент Danfoss RTR 7090 в сравнении с другими устройствами наиболее предпочтителен при автоматизации системы отопления.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



