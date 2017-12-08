Специалисты «Эго Инжиниринг» провели семинар в Узбекистане

Специалисты компании «Эго Инжиниринг» организовали и провели семинар для эксклюзивного дилера в Узбекистане. Мероприятие прошло сразу в двух крупных городах республики: Ташкенте и Самарканде. Основной темой семинара стала продукция российского завода «ПРО АКВА» полипропиленовые трубы и фитинги для водоснабжения, отопления и канализации, а также новинки этого года – пятислойные и однослойные полиэтиленовые трубы PE-RT, производство которых с 2017 запустило предприятие. Кроме этого, специалисты компании рассказали обо всех основных группах товаров, составляющих ассортимент компании «Эго Инжиниринг». В конце семинара слушатели получили сертификаты и памятные сувениры.

Семинар в Ташкенте, на котором собрались более 100 человек, проходил в банкетном зале одного из лучших ресторанов города. В Самарканде мероприятие состоялось в конференц-зале крупного бизнес-центра. Участниками стали сотрудники эксклюзивного дилера в республике Узбекистан, проектировщики и специалисты строительной отрасли. На большом экране прошла презентация всех товарных групп широкого ассортимента продукции, поставляемой компанией «Эго Инжиниринг». Специалист отдела маркетинга Артем Бубнов рассказал слушателям семинара о технических характеристиках товаров и ответил на вопросы аудитории.

Большой блок презентации был посвящен продукции, которую выпускает российский завод «ПРО АКВА». После представления полипропиленовых труб и фитингов Pro Aqua для систем водоснабжения и отопления, а также систем внутренней канализации Polytron Comfort, гладкой наружной канализации Polytron Terra и гофрированной Polytron ProKan, прошла презентация новой продукции предприятия.

В начале текущего года российский завод «ПРО АКВА» запустил линию по производству четырех видов полиэтиленовых труб Pro Aqua PE-RT для систем водоснабжения и отопления. Полиэтиленовые однослойные трубы Pro Aqua PE-RT белого и красного цветов предназначены для монтажа систем водоснабжения и комплектации системы теплый пол. Завод выпускает пятислойные трубы Pro Aqua PE-RT EVOH оранжевого цвета, которые применяются для организации низкотемпературного отопления в коттеджах или частных домах, в том числе их используют для комплектации системы теплый пол. Пятислойные трубы Pro Aqua PE-RT EVOH SDR 7,4 фиолетового цвета вместе с аксиальными фитингами Pro Aqua применяют для монтажа теплого пола. Кроме того, такие трубопроводы прекрасно подходят для высокотемпературных систем радиаторного отопления в многоквартирных домах. Трубы и фитинги POLYTRON STILTE для систем малошумной канализации и трубопроводы POLYTRON STILTE Plus для бесшумной канализации стали еще одной новинкой от завода «ПРО АКВА».

Трубопроводы POLYTRON STILTE выпускаются из композитных материалов на базе полипропилена. Труба DN/OD 110 и 160 диаметров состоит из трех слоев: наружный и внутренний слои сделаны из полипропилена, окрашенного в пастельно-голубой цвет, а средний слой состоит из армированного минералами полипропилена. Многослойная конструкция имеет повышенную жесткость, а благодаря увеличенной стенке, хорошо поглощает шумы. Кроме того, минеральные добавки дают трубопроводам возможность минимизировать температурное расширение и снизить теплопроводность. Трубы и фитинги POLYTRON STILTE рекомендованы для применения в канализационных системах многоэтажных домов, а также в коттеджах и таунхаусах. При этом система POLYTRON STILTE полностью совместима со стандартной канализацией по ГОСТ 32414-2013.

Бесшумная канализация POLYTRON STILTE Plus производится из высокоплотного материала и соответствует максимальным требованиям звукоизоляции по DIN 4109. Трубы и фитинги POLYTRON STILTE Plus выпускаются на специальном высокотехнологичном оборудовании из сырья с добавлением компаундов.

Интерес у слушателей семинара вызвала и широкая ассортиментная линейка аксиальных фитингов Pro Aqua. Фитинги с надвижной гильзой используют для создания герметичных соединений с полимерными трубами PEXа и PE-RT (с наличием антидиффузионного слоя) серии S3.2 (SDR 7.4). Монтаж производится с использованием специального аксиального пресс-инструмента, работать с которым легко и просто.

В презентации была представлена и другая продукция от компании «Эго Инжиниринг»: запорная арматура Pro Aqua новой конструкции, коллекторные блоки Pro Aqua, автоматика для теплого пола, группа безопасности и стальные панельные радиаторы, выпущенные под брендом INSOLO, редукторы давления Pro Aqua и другое инженерное оборудование.

Компания «Эго Инжиниринг» регулярно проводит выездные обзорные семинары в разных регионах России для популяризации собственных брендов. Специалисты компании рассказывают о технических характеристиках и преимуществах поставляемой продукции, информируют партнеров о новинках сезона, знакомят с рекламно-информационной литературой и специальными сборниками, содержащими полные технические данные о продукции.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



