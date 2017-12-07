KSB ОПУБЛИКОВАЛ ВИДЕОЗАПИСЬ ВЕБИНАРА ПО ЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСАМ ДЛЯ АЭС

Компания KSB является одним из мировых лидеров по производству оборудования для АЭС – ею накоплен 40-летний опыт поставок и оснащения основных и вспомогательных контуров атомных электростанций. На сегодняшний момент это более 5000 насосных агрегатов и более 160 000 комплектов арматуры на 200 АЭС в мире. В связи с активной реализацией программы развития атомной энергетики в России, оборудование KSB пользуется большим спросом – благодаря своей уникальности и высокотехнологичности, высочайшему качеству и надежности, а также большому накопленному опыту эксплуатации на мировых объектах.

23 ноября 2017 года ООО «КСБ» впервые провело специализированный вебинар по насосам для АЭС. Выбранная тема оказалась очень актуальной и интересной для специалистов. Посмотреть запись вебинара можно по ссылке.