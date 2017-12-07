АО «Транснефть — Западная Сибирь» подтвердила уровень системы менеджмента качества в области транспортировки

АО «Транснефть – Западная Сибирь» получило сертификат соответствия системы менеджмента качества оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Сертификационный аудит был проведен российским отделением международной компании по аудиту и сертификации DQS Holding GmbH. Система предприятия полностью соответствует требованиям международного стандарта. Аудиторы высоко оценили способность предприятия стабильно оказывать услуги по транспортировке, хранению, компаундированию нефти и нефтепродуктов.

И.о. главного инженера, заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям АО «Транснефть – Западная Сибирь» Дмитрий Хрычев отметил, что одним из основных направлений деятельности АО «Транснефть – Западная Сибирь» является обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов конечным потребителям – нефтеперерабатывающим предприятиям. «Для всех сторон - участников товарно-транспортных операций – поставщиков, транспортирующего предприятия и потребителей - важно качество оказываемых услуг. Мы выполняем свои обязательства в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ, международными договорами и межправительственными соглашениями», - подчеркнул он.

В рамках Политики в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, введенной в действие в январе текущего года, совершенствуется нормативная база системы менеджмента качества АО «Транснефть – Западная Сибирь». На предприятии выстроен процесс своевременного реагирования на обращения потребителей и других заинтересованных сторон. Сертификат соответствия системы менеджмента качества оказания услуг Обществом по транспортировке нефти и нефтепродуктов требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 выдан АО «Транснефть – Западная Сибирь» сроком на три года. По истечении этого периода будет проведен ресертификационный аудит.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



