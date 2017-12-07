«АТОММАШ» И «ПЕТРОЗАВОДСКМАШ» ОСУЩЕСТВЯТ ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТУРЕЦКОЙ АЭС «АККУЮ»

Предприятия машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» приступили к производству оборудования для АЭС «Аккую», которая будет строиться в Турции с участием России. По итогам инспекционных проверок на предприятиях «Атоммаш» (Волгодонск, Ростовская область) и «Петрозаводскмаш» (Петрозаводск) эксперты Агентства по атомной энергии Турции (ТАЕК) одобрили запуск изготовления оборудования для АЭС «Аккую».

«Атоммаш» и «Петрозаводскмаш» приступили к входному контролю и механической обработке деталей оборудования длительного цикла изготовления реакторной установки для турецкой атомной станции», — говорится в сообщении «Атомэнергомаша». Предприятиями «Атомэнергомаша» будут изготовлены реакторы, парогенераторы, насосные агрегаты, системы защиты, трубопроводы, турбины, трубопроводная арматура, насосное, теплообменное и другое оборудование для АЭС «Аккую».

Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

В октябре нынешнего года проектная компания «Аккую Нуклеар», отвечающая за реализацию проекта АЭС «Аккую», получила от ТАЕК ограниченное разрешение на строительство атомной станции. Это разрешение — первый этап на пути к получению лицензии на строительство АЭС, выдача которой ожидается в первой половине 2018 года.

По материалам РИА Новости



