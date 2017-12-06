GRUNDFOS ЗАПУСТИЛ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ НАСОСЫ

Концерн GRUNDFOS объявил о старте продаж новых циркуляционных насосов ALPHA SOLAR, созданных специально для работы в системах с солнечными коллекторами. Продуктовая линейка состоит из четырёх энергоэффективных моделей, предназначенных для экономичной циркуляции теплоносителя.

Линейка новых циркуляционных насосов ALPHA SOLAR предназначена для работы в системах отопления и ГВС с солнечными коллекторами. В данной серии используется высокоэффективный электронно-коммутируемый двигатель, скорость работы которого может регулироваться через цифровой слаботочный сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Таким образом, скорость вращения насоса зависит от входящего сигнала солнечного контроллера. Это помогает максимально эффективно организовать работу системы с солнечными коллекторами, а также контролировать температуру перекачиваемой жидкости.

«Насосы ALPHA SOLAR позволяют домовладельцам получать двойную выгоду: от использования альтернативного источника энергии и от установленного энергоэффективного оборудования, – комментирует Екатерина Чубарова, Менеджер по продукту, Департамент бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС». — Благодаря управлению скоростью насоса с помощью ШИМ оборудование всегда работает с оптимальной производительностью, а также защищает систему от перегрева или остывания теплоносителя».

Основными преимуществами циркуляционных насосов GRUNDFOS ALPHA SOLAR для систем с солнечными коллекторами являются:

· высокая степень энергоэффективности (индекс EEI — менее 0,2);

· управление с помощью ШИМ или четыре фиксированные скорости вращения;

· температура перекачиваемой жидкости до 130 °С;

· работа при температуре окружающей среды до 70 °С;

· высокая надёжность оборудования и возможность работать в агрессивной среде благодаря корпусу насоса из чугуна с антикоррозионным покрытием, нанесённым методом катафореза;

· ручная разблокировка ротора без демонтажа;

· индикация ошибок на панели с помощью LED-индикаторов;

· бесшумная работа – уровень шума всего 43 дБ(А);

· очень простая установка.

· гарантия 5 лет.

С декабря 2017 года новые насосы ALPHA SOLAR доступны для заказа у официальных дилеров GRUNDFOS, в розницу новинка поступит в начале 2018 года. Рекомендованная розничная цена на насосы ALPHA SOLAR от 13100 руб. до 16300 руб. в зависимости от типоразмера и курса евро.

По материала журнала «С.О.К»



