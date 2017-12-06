Завод MSA поставил арматуру для «Нортгаза»

Завод MSA в октябре 2017 года поставил арматуру для нового клиента из России – добывающего предприятия «Нортгаз». Предметом заказа стали 600 шаровых кранов в винтовом исполнении диаметром 2" – 20", class 150 – 1500. Арматура была оснащена ручным управлением и пневмоприводами. Шаровые краны MSA предназначены для проекта дожимной компрессорной станции УКПГ 2 Восточного купола Северо-Уренгойского месторождения. На Северо-Уренгойском газовом месторождении, открытом в 1966 г., располагается более 1300 скважин.

«Более половины производимой MSA арматуры предназначено для газовых проектов по всему миру. Поставки арматуры для газовых проектов в Россию принадлежат традиционно к самым первым в истории завода. Отгрузка арматуры для нашего нового клиента, предприятия «Нортгаз», является результатом нашей долгосрочной работы и усилий стать надежным поставщиком арматуры для этого клиента. Мы уверены в том, что и в будущем качество и надежность нашей арматуры будет импульсом для следующего сотрудничества с этим клиентом», - заключает председатель правления MSA Владимир Кононов.

По материалам пресс-службы MSA



