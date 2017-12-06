ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА ВМЗ - ЛУЧШАЯ В МИРОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) по итогам аудита компании Toyota Engineering Corporation (ТЕС, Япония) получил высшую в мировой металлургии оценку развития производственной системы (ПС). По классификации аудитора, уровень зрелости ПС ВМЗ соответствует серебряной медали Toyota Engineering Corporation. Сертификат и серебряную медаль, подтверждающие оценку, управляющему директору АО «ВМЗ» Александру Барыкову вручил президент ТЕС Тосихиро Ямада на практической конференции «Опыт развития эффективных производственных систем в России», проходящей в Выксе 5-6 декабря 2017 г.

«По нашей оценке, уровень зрелости производственной системы Выксунского металлургического завода превышает аналогичный показатель не только японских металлургических предприятий, но

и всей мировой металлургической отрасли. Это первое предприятие в металлургии, которое достигло таких впечатляющих результатов», — заявил президент ТЕС Тосихиро Ямада. «Статус самого передового предприятия с точки зрения развития культуры производства демонстрирует, что мы на правильном пути. ВМЗ – постоянный участник крупнейших международных трубопроводных проектов, обеспечивает высокое качество продукции, что подтверждается доверием наших клиентов из разных отраслей. Это значит, что производственная система приносит ощутимые результаты не только для предприятия, но и для экономики региона и страны в целом», — отметил управляющий директор ВМЗ Александр Барыков.

«В современных условиях важнейшим элементом конкурентоспособности является грамотная организация производства. Для нас таким элементом стало внедрение и непрерывное совершенствование производственной системы на всех предприятиях ОМК. Это позволяет нам быть успешными, эффективно работать, грамотно управлять качеством, затратами и производительностью труда. Сегодняшние успехи – это результат командной работы тысяч людей. Благодарю весь коллектив ВМЗ. Это безусловно большое достижение, которое вызывает гордость и служит стимулом для дальнейшей работы», — прокомментировала получение ВМЗ серебряной медали ТЕС председатель правления ОМК Наталья Еремина.

По материалам пресс-службы ВМЗ



