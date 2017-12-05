В 2017 ГОДУ СНИЗИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ

Октябрьский объем производства пластиковых труб, шлангов и фитингов сократился до 55,74 тыс. тонн против 58 тыс. тонн месяцем ранее, сообщают аналитики компании Маркет Репорт. По итогам десяти месяцев суммарный выпуск этих изделий составил 475,64 тыс. тонн, что на 1,6 % меньше аналогичного показателя 2016 года.

Однако общий индекс производства изделий из полимеров в России в октябре зафиксировал небольшое увеличение объемов по отношению к предыдущему месяцу - на 2,2%. Кроме того, данный индекс нарастающим итогом за январь - октябрь текущего года показал прирост на уровне 3,9%, сообщают аналитики компании

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, октябрьский выпуск пленок неармированных и некомбинированных составил 101,1 тыс. тонн против 99,1 тыс. тонн месяцем ранее. За январь - октябрь текущего года выпуск пленочной продукции вырос на 6,5% в сравнении с прошлогодним показателем и составил 899,2 тыс. тонн. Выпуск плит, листов и пленок полимерных пористых в прошлом месяце составил 27,42 тыс. тонн, тогда как в сентябре этот показатель был на уровне 26,7 тыс. тонн. За десять месяцев итоговый показатель производства данной полимерной продукции вырос на 13% относительно показателя 2016 года - до 228,1 тыс. тонн. В октябре производство плит, листов и пленок полимерных непористых выросло до 29,7 тыс. тонн против 26,7 тыс. тонн месяцем ранее. Таким образом, за рассматриваемый период выпуск данной продукции вырос на 13% - до 279,63 тыс. тонн.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



