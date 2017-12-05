ДИРЕКТОР ОМК – «ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

Управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков стал победителем премии журнала «Деловой квартал» в номинации «Промышленник года», сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании. Торжественное награждение победителей состоялось 30 ноября в Центре международной торговли. Эту премию вручили самым прогрессивным представителям бизнеса и общественникам в 13 номинациях. Дмитрий Марков возглавил «Трубодеталь» в 2015 г. Под его управлением на предприятии открылся новый цех по производству оборудования для нефтегазовых месторождений и участок по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия. В 2017 г. цех выпустил первый опытно-промышленный блок – автоматизированную газораспределительную станцию нового поколения (АГРС НП) для «Газпрома». Эта продукция была презентована на VII Петербургском международном газовом форуме. «Очень признателен экспертному совету и журналу "Деловой квартал" за высокую оценку вклада нашего предприятия в промышленность Челябинской области. Мы не будем стоять на месте и планируем и дальше реализовывать свои проекты, еще более масштабные, развивая экономику региона и важные для страны отрасли», – отметил Дмитрий Марков.

По материалам портала Накануне.ру



