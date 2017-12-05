В КУРГАНЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»

22 ноября 2017 года на базе Центра кластерного развития Курганской области при содействии АНО «КЦИСС» проведен семинар с основной темой «Производство и испытание трубопроводной арматуры (ТПА)». Модераторами семинара выступили специалисты компании «Абамет» - официальным дилером американской фирмы «HAAS», производящей различное оборудование для заготовительного производства, металлообработки и др.

В настоящее время, когда перед предприятиями поставлены конкретные задачи по импортозамещению продукции, к вопросу изготовления, испытания и реализации продукции надо подходить особо ответственно. Выступающие рассмотрели вопросы, касающиеся заготовительного производства, рассказали о применении лазера и нового инструмента в металлообработке.

В семинаре приняли участие 11 специалистов из 9 предприятий региона. Участникам семинара представили станки фирмы «HAAS», установленные на учебно-демонстрационном участке Центра кластерного развития.

По материалам пресс-службы ЦКРКО



