«Сибгазстройдеталь» возобновляет выпуск бесшовных отводов

«Сибгазстройдеталь» расширяет линейку свой продукции. В ноябре 2017 года завод «Сибгазстройдеталь» возобновил выпуск бесшовных отводов диаметром 530 мм с радиусом гиба 1,5 Dn. В числе первых изготовлены отводы по ГОСТ 17375-2001 года со стенкой толщиной 12 мм из марок стали «20» и «09Г2С». В дальнейшем планируется выпуск данных типоразмеров отводов из коррозионостойких марок сталей: 13ХФА, 20А, 09ГСФ. Основные поставки будут осуществляться на объекты компаний «Газпром», «Газпром-Нефть», «Лукойл», «Роснефть».
По материалам пресс-службы ЗАО «Сибгазстройдеталь»