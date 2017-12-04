«Газпром» провел встречу с трубными компаниями

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с руководителями ведущих отечественных трубных компаний и Ассоциации производителей труб. В мероприятии приняли участие Председатель Правления АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолий Седых, Директор по маркетингу АО «Северсталь Менеджмент» Дмитрий Горошков, Председатель Совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский, Председатель Совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрей Комаров и Вице-президент — Председатель координационного совета Ассоциации производителей труб Иван Шабалов.

На встрече был рассмотрен ход взаимодействия сторон при реализации стратегически важных проектов «Газпрома». В частности, обсуждались поставки трубной продукции для строительства газопровода «Сила Сибири» и развития газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе России. Отдельное внимание было уделено решению стоящих перед трубными предприятиями задач по освоению производства новых видов продукции. В том числе, речь шла о разработке труб, оборудования и конструкционных материалов для проектов по сжижению природного газа и освоения шельфовых месторождений.

По материалам пресс-службы ПАО «Газпром»



