Инженеры АУМА провели консультации для специалистов

Сотрудники подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в Санкт-Петербурге провели два семинара для представителей служб тепловой автоматики измерений ТЭЦ-1 и ТЭС-2 Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. В рамках семинаров инженеры АУМА рассказали о возможностях настройки и монтажа электроприводов, особенностях комплектации приводов с различными типами редукторов и блоками управления, о правилах их эксплуатации в соответствии с электрическими и

механическими характеристиками. Участники семинаров получили также навыки самостоятельного монтажа оборудования.

«Хочется отметить простую, понятную подачу материала, когда все возникающие по ходу диалога вопросы тут же досконально разбираются и устраняются. Теоретический материал тесно переплетается с практической частью, преподносится доступно и увлекательно, в связи с чем интерес по обсуждаемым темам не пропадает, а только возрастает на протяжении всего обучения», - поделился впечатлениями Анатолий Григорьевич Мамаев, ведущий инженер службы заместителя технического директора по АСУ ТП и КИПиА.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



