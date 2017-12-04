НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» обновило каталог оборудования для врезки и перекрытия трубопроводов

Пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» представляет обновленный каталог продукции «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И ПЕРЕКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ». Так, в каталоге появился новый раздел «Оборудование для оценки внутренней поверхности трубопровода», в котором описано устройство ввода образца в трубопровод, предназначенное для оценки коррозионного и эрозионного износа внутренней поверхности трубопроводов.

Переработан и дополнен основной раздел каталога «Оборудование для врезки в трубопровод», в котором даны характеристики станков вырезки отверстий в действующих трубопроводах, находящихся под давлением рабочей среды.

В разделе «Оборудование для перекрытия сечения трубопроводов» представлена общая информация об оборудовании для временного перекрытия сечения действующего трубопровода и организации байпасной линии для проведения ремонтных работ или реконструкции трубопроводов. Каталог размещен на сайте компании в разделе "Скачать каталоги оборудования". В ближайшее время все новинки и обновления из нового каталога появятся на сайте компании, следите за обновлениями.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»