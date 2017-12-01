Президент Группы «ПОЛИПЛАСТИК» Мирон Гориловский получил награду «За вклад в обновление инфраструктуры России»

22 ноября состоялась юбилейная пятая Премия «Полимеры России 2017», вручение которой традиционно прошло в рамках одноименного Форума, проводимого компанией INVENTRA. В этом году награды вручили Людям индустрии. Личностям, которые внесли весомый вклад в производство и переработку полимеров в России. На церемонии награждения объявили имена лауреатов:

• За вклад в инновационное развитие полимерной отрасли награду получил президент Корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сергей Анатольевич Колесников; • За вклад в обновление инфраструктуры России награду получил президент Группы «ПОЛИПЛАСТИК» Мирон Исаакович Гориловский; • За вклад в популяризацию и продвижение ПЭТ награду получил почетный президент «АРПЭТ» Виктор Иосифович Керницкий; • За вклад в развитие вторичной переработки полимеров в России награду получил председатель совета директоров группы компаний «ЭкоТехнологии» Константин Владимирович Рзаев; • За вклад в развитие энергоэффективности и теплоизоляции награду получили Директор ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола Юрий Владимирович Савкин и исполнительный директор Ассоциации НАППАН Алексей Юрьевич Горохов; • За вклад в развитие российской полимерной индустрии и укрепление международного сотрудничества награду получила компания BASF в лице вице-президента Альберто Джованзани; • За многолетнее сотрудничество с группой CREON и верность интересам полимерного бизнеса награду получил генеральный директор компании «Центрополимер» Алексей Вадимович Завьялов.

По материалам пресс-службы Группы «ПОЛИПЛАСТИК»



