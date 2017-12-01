Инновационная запорная арматура FRIALOC® для трубопроводов из ПЭ и ПНД

Новая высокотехнологичная задвижка из полиэтилена FRIALOC® предназначена для установки на промышленных объектах, в трубопроводы из полимерных материалов, в частности из ПЭ и ПНД. Монтаж данного оборудования осуществляется при помощи электромуфтовой сварки, без применения каких-либо механических соединений. Конструкция задвижки претерпела ряд изменений и доработок, и на сегодняшний день имеет двукрыльчатую форму, которая в свою очередь обеспечивает абсолютную герметичность. Для управления данной системой может быть использован как ручной, так и пневматический привод. Производитель осуществляет контроль

качества на всех этапах производства, благодаря чему имеет возможность гарантировать долговечность эксплуатации и высокий уровень безопасности. Более подробная информация о продукте представлена по ссылке.

По материалам пресс-службы Aliaxis



