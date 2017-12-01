«Севермаш» поставит шаровые краны в адрес «СХК»

Компанией «Севермаш» заключен договор на поставку 149 шт. кранов шаровых с электроприводом класса безопасности 3Н для АО «Сибирский химический комбинат» (СХК). Краны шаровые А.КШ.Р. для АЭС DN10-200, PN до 40, изготавливаемые по ТУ 3742-003-71186184-11, успешно поставляются для строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). В 2017 году предприятие уже отгрузило 65 электроприводных шаровых кранов марки А.КШ.Р DN10-100 на АО «СХК», оборудование было поставлено в требуемые сроки и прошло входной контроль без замечаний.

По материалам пресс-службы Холдинг «Севермаш»



