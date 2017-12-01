Завод «БИРС Арматура» пополнил каталог новинкой – клапанами КОО

В каталоге завода трубопроводной арматуры «БИРС Арматура» появилась новинка – клапан обратный осесимметричный КОО, КООФ, КОО-1. Данные изделия предназначены для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих холодную воду, горячую воду, нефтепродукты, природный газ, пар. Осесимметричные обратные клапаны имеют очень малый коэффициент сопротивления и благодаря этому способствуют значительному снижению потери давления. Конструкция клапана отличается плавной работой в критических пусковых диапазонах.

Клапаны обратные осесимметричные имеют следующие преимущества:

· малый коэффициент сопротивления;

· постоянная скорость потока;

· работа без биения;

· низкий уровень шума;

· вертикальная и горизонтальная установка клапана;

· система уплотнения: первичное металлическое уплотнение/ вторичное уплотнение из мягких материалов.

Обратные клапаны не требуют дополнительного обслуживания, и надежно работают в течение всего срока эксплуатации (до 30 лет) за счёт изготовления затвора из коррозионностойких сталей с нанесением слоя нитрида титана. Возможно изготовления обратного клапана с фланцевым присоединением к трубопроводу. Подробную информацию и спецификации клапанов можно найти на сайте компании.

По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»