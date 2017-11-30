АО «Транснефть – Дружба» отремонтировала магистральные нефтепродуктопроводы

АО «Транснефть – Дружба» завершило плановые ремонты на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) Куйбышев – Брянск, Уфа – Западное направление, Сызрань - Ульяновск, Пенза - Саранск, Воронеж - Белгород, «Участок № 41», «Участок №42». Специалисты Куйбышевского, Пензенского, Мичуринского, Брянского районных управлений в течение 72 часов выполнили масштабный объем работ на территориях Самарской, Ульяновской, Пензенской, Орловской и Брянской областей.

Так, произведена замена шести обратных затворов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Соседка» и ЛПДС «Никулино». Проведены гидравлические испытания коллекторов магистральных насосных агрегатов на ЛПДС «Журавлинская», «Никулино» и «Соседка», а также гидравлические испытания напорного трубопровода на ЛПДС «Прибой». Заменены пять станционных задвижек на ЛПДС «8-Н». Выполнен средний ремонт шести задвижек линейной части МНПП «Участок №42», а также задвижки на камере пуска приема средств очистки и диагностики МНПП Уфа – Западное направление. Кроме того, выполнено подключение построенного перехода МНПП Уфа – Западное направление через малый водоток р. Крымза в Самарской области протяженностью 428 метров.

Все работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) АО «Транснефть – Дружба с целью обеспечения надежности функционирования магистральных нефтепродуктопроводов. В рамках реализации проекта по увеличению пропускной способности МНПП Уфа - Западное направление до 8,5 млн тонн в год подключены установки по вводу противотурбулентных присадок на ЛПДС «Никулино», «Соседка»

и «Пенза-2». Транспортировка нефтепродукта возобновлена в соответствии с графиком, нефтепродуктопроводы функционируют в штатном режиме.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



