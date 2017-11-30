«ПРИВОДЫ АУМА» провели ежегодное собрание для сотрудников отделов продаж и сервиса

Каждый год компания АУМА проводит встречу для своих сотрудников из Москвы, региональных подразделений и представительств в странах СНГ. В рамках данного мероприятия участникам рассказывают о новых продуктах, запланированных на будущее разработках, удовлетворяющих растущие требования рынка, статусе испытаний и сертификации новой продукции, а также наиболее актуальных в данное время задачах компании.

В этом году встреча получилась особенно интересной, поскольку 2017 год был для компании очень плодотворным как в части технических достижений, так и в области улучшения внутренних процессов, которые ведут к высокой оперативности и качеству предоставляемых заказчику услуг. Выпущена в серию линейка электроприводов подводного исполнения, появились электроприводы с переменной скоростью SA(R)V. Отдельно обсуждались вопросы локализации: за год была значительно расширена номенклатура комплектующих, внедрен автоматический контроль сборочно-производственных процессов для сохранения высокого уровня качества изготавливаемых изделий.

«Такого рода мероприятия считаю необходимыми. Во-первых, коллеги получают глубокие знания о новых разработках. Во-вторых, решаются многие процедурные вопросы, способствующие отлаженному взаимодействию между отделами и регионами. В-третьих, повышается мотивация каждого отдельного сотрудника, в фокусе внимания которых остаются общая цель компании и задачи, необходимые для ее реализации. Такие мероприятия – своего рода инвестиции, которые позволяют компании оставаться одной из ведущих на российском рынке, обеспечивая ее устойчивый рост в долгосрочной перспективе» - комментирует Сергей Сергеев, руководитель отдела продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



