«Сименс» представил новые приводы для шаровых кранов GLD161.9E

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс» анонсирует выход новых приводов для шаровых кранов GLD161.9E. GLD161.9E – приводы для шаровых кранов на 8 Нм с управляющим сигналом 0(2)…10 В, питанием AC/DC 24 В и временем открытия – 30 с. Подходят для шаровых кранов с внутренней и наружной резьбой от DN15 до DN50.

Приводы шаровых кранов на 8 Нм

Тип Заказной номер Управление Рабочее напряжение Управляю- щий сигнал Y Доп. переклю-чатели Переключение направления вращения

GLD161.9E S55499-D278 0(2)..10V AC 24 V ~ / DC 24…48 V DC 0/2...10 V нет да

Приводы шаровых кранов нового типа имеют более низкий крутящий момент, что позволяет экономить энергию и затраты на оборудование. На корпусе шаровых кранов имеются схема подключения и специальные цветовые маркировки кабеля, благодаря чему стал возможным простой и быстрый ввод в эксплуатацию оборудования. Более того, байонетный тип соединения, не требующий дополнительных инструментов для монтажа привода, также облегчает работу. А бесщеточные, надежные двигатели постоянного тока гарантируют надежную эксплуатацию независимо от загрузки.

Преимущества:

· экономия энергии и денег благодаря двигателям с низким энергопотреблением и высокой точностью позиционирования;

· простой, беспроблемный и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря имеющейся на корпусе схеме подключения и специальным цветовым маркировкам кабеля для простого и безошибочного подключения, а также байонетному монтажу;

· гибкость благодаря рабочему напряжению AC/DC 24 В, сигналу позиционирования 0(2)..10 В, времени открытия 30 с и адаптации под нужды заказчика OEM (например, длина кабеля);

· защита инвестиций благодаря прочному, бесщеточному мотору постоянного напряжения (BLDC)

По матрериалам пресс-службы «Сименс»



