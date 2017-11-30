«Данфосс» открыл учебный центр в Санкт-Петербурге

Очередной учебный центр компании «Данфосс» открылся на базе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТМО. Учебное заведение является одним из ведущих ВУЗов по подготовке специалистов в регионе, а мегафакультет биотехнологий и низкотемпературных систем – лидер по подготовке кадров в области холодильных производств в общероссийском масштабе.

«Благодаря открытию учебного центра мы начинаем образовательную работу в Северо-Западном регионе. Для нас очень важно участвовать в обучении молодых специалистов, чтобы люди, которые выходят на рынок, были в курсе всех новинок и тенденций, знали, как работать на современном оборудовании и правильно его эксплуатировать», - отметил Марсель Мутигуллин, руководитель проекта по работе с монтажными организациями компании «Данфосс».

Одна из лабораторий оборудована холодильным агрегатом, системой мониторинга и холодильной витриной для замороженных продуктов. Решения «Данфосс» обеспечивают хранение замороженных продуктов, поддержание режима заморозки и контроль его состояния, в том числе, дистанционно. Работать на оборудовании могут обучающиеся бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки «Технологии транспортирования углеводородных энергоносителей», «Низкотемпературная техника и энергетика», а также «Автоматизация биотехнологических производств».

Как считает Игорь Баранов, декан мегафакультета биотехнологий и низкотемпературных систем, технологии «Данфосс» позволят молодым исследователям решать практические задачи, востребованные в реальном секторе, такие как разработка систем автоматизации. А студентам - выполнять лабораторные работы, разрабатывать и опробовать новые методики интеграции энергетических процессов.

«На факультете уже есть возможности для исследования методов повышения энергоэффективности холодильных систем, а также получения возобновляемой тепловой энергии. Предоставленное «Данфосс» оборудование поможет изучать процессы интеграции и управления энергией от различных возобновляемых источников, понизить энергопотребление оборудования и, в итоге, разработать технологию «магазина с нулевым энергопотреблением», - сообщил Андрей Никитин, декан факультета низкотемпературной энергетики.

Во всех учебных центрах «Данфосс» используется оборудование, которое сейчас востребовано на рынках, поэтому его можно расценивать как практическое пособие для повышения квалификации.

По материалам пресс-службы «Данфосс»



