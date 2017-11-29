Сотрудник «АБС ЗЭиМ Автоматизация» стал лучшим в конкурсе профмастерства «Молодой машиностроитель»

В г. Чебоксары подведены итоги первого конкурса профессионального мастерства «Молодой машиностроитель», в котором принимали участие инженерно-технические работники предприятий машиностроительной отрасли Чувашской Республики и студенты профессиональных образовательных организаций. Победу в номинации Лучший конструктор одержал - Илья Мидуков, конструктор по оснастке отдела подготовки производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Конкурс предусматривал выполнение теоретического и практического задания, при выполнении которого необходимо было создать 3D модель и чертеж заданной детали. От ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» также номинировались:

• Алексей Ерумин, инженер-технолог II категории технологического отдела, в номинации Лучший технолог;

• Иван Лысов, инженер-программист II категории технологического отдела, в номинации Лучший программист;

• Дмитрий Сергеев, инженер-конструктор II категории ДТРиР, в номинации Лучший конструктор.

Мероприятие проходило на базе Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования Чувашии. Организаторами конкурса выступили Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики, Чувашское региональное отделение «Союз машиностроителей России». Целью конкурса стало повышение престижа профессий высококвалифицированного труда, совершенствование профессиональных знаний и методов работы, а также содействие росту квалификации кадров.

По материалам пресс-службы ООО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



