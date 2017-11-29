Альметьевский трубный завод открыл учебный центр

Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ», Республика Татарстан, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) открыл собственный учебный центр. В церемонии открытия участвовал эксперт японской компании Toyota Тацуми Кимура, проводящий аудит развития производства по принципам Total Toyota Production System (в переводе — всеобщая производственная система, TTPS) на предприятиях ОМК. Вместе с управляющим директором АТЗ Александром Токаревым 27 ноября они перерезали красную ленту и вручили символический ключ от учебного центра его руководителю – Наталье Крупской.

В административно-бытовом комплексе предприятия на площади свыше 700 квадратных метров располагаются восемь учебных классов и компьютерный класс, оснащенные учебными стендами и коммуникационным оборудованием. Обучением будут заниматься три штатных преподавателя и семь ключевых специалистов и руководителей завода. «Решение о создании учебного центра зрело не первый год. Все чаще заводу приходится сталкиваться с дефицитом квалифицированных специалистов рабочих профессий. В регионе попросту нет ни одного учебного заведения, которое бы готовило, к примеру, электросварщиков труб на стане или правильщиков проката. Также создание центра позволит экономить средства для нужд основного производства. В перспективе завод сможет оказывать услуги по обучению специалистов другим предприятиям региона, создавать учебные фильмы, информационные стенды, памятки и другую полиграфическую продукцию для производства», — отметил управляющий директор АО «АТЗ» Александр Токарев.

В первую очередь в учебном центре АТЗ планирует обучать собственных работников. В приоритете — направления рабочих профессий. Всего на АТЗ их около 40. Одним из важнейших направлений работы учебного центра станет обучение и контроль знаний в области промышленной безопасности. Процесс обучения автоматизирован с помощью программного комплекса «ОЛИМПОКС». С его помощью обучающиеся смогут проходить предэкзаменационную или предаттестационную подготовку, а после – аттестацию или проверку знаний. Кроме этого, в учебном центре будет активно использоваться инструментарий автоматизированной системы обучения ОМК.

По материалам пресс-службы ОМК



