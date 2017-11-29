ПАО «НОВАТЭК» ищет поставщиков арматуры

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области информирует о том, что ПАО «НОВАТЭК» собирает информацию об уровне квалификации, технических и производственных возможностях потенциальных поставщиков материально-технических ресурсов для нужд Группы компаний ПАО «НОВАТЭК» по номенклатурным группам МТР. В их число входят: технологические трубопроводы, трубопроводная арматура, ёмкостное оборудование, теплообменное и нагревательное оборудование, трубная продукция, крановое оборудование, смазочные материалы и масла, металлоконструкции.

Информация собирается для того, чтобы повысить информированность бизнес-сообщества и увеличить количество поставщиков оборудования, в т.ч. импортозамещающей, из числа промышленных предприятий Тюменской области. Отметим, что процедура сбора информации открытая и проводится вне процедур закупок. В случае заинтересованности необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете поставщика ПАО «НОВАТЭК».

По материалам пресс-службы ПАО «НОВАТЭК»



