«ПРИВОДЫ АУМА» представляет изделия в подводном исполнении для автоматизации всех типов арматуры

Возможность постоянного нахождения электроприводов АУМА под водой на глубине до 60 м открывает новые горизонты применения электрических приводов – они могут использоваться для управления шлюзовыми затворами, турбинного регулирования под водой, могут быть установлены там, где часто возникает угроза затопления. Также они являются прекрасной альтернативой гидравлическим приводным системам.

По характеру запирающего или регулирующего элемента арматура, установленная под водой, может быть любого типа – как многооборотная, так и четвертьоборотная. Для установки на четвертьоборотную арматуру применяются червячные редукторы GS. Стандартный блок управления АС устанавливается при этом на настенном креплении, вне зоны затопления на расстоянии до 100 м.

Универсальная система уплотнений и высокая степень защиты от коррозии категорий Im1, Im2, Im3 для морской воды включительно позволяют предотвратить любое попадание жидкости в корпус.

«Для подключения данных приводов необходимы лишь электрический питающий и сигнальный кабели. Техническое обслуживание требуется раз в пять лет. И еще одно преимущество – в электроприводе нет масла под давлением, поэтому утечка нефтепродуктов в воду исключена», - рассказывает о приводах в подводном исполнении Денис Владимирович Сысоев, заместитель технического директора ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



