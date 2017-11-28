«Данфосс» проведет вебинар по горизонтальным системам внутреннего теплоснабжения

30 ноября в 10:00 по московскому времени состоится вебинар «Горизонтальные системы внутреннего теплоснабжения. Готовые решения заводского исполнения Danfoss (TDU-3). Примеры применения, типовые ошибки. Программа расчета внутренних систем отопления.» В ходе вебинара специалисты рассмотрят компоненты горизонтальных систем, особое внимание будет уделено поэтажным узлам регулирования и учета тепловой энергии. Также инженеры компании расскажут о распространенных ошибках и недочетах при проектировании и монтаже данных узлов, ознакомят вас с готовыми узлами и продемонстрируют их преимущества. Также будет затронута тема расчета гидравлики горизонтальных систем отопления с применением стандартных узлов в программе Данфосс СО.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



