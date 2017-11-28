«ЗиО-Подольск» отгрузил продукцию для АЭС «Куданкулам»

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) посетил руководитель службы качества филиала Индийской корпорации по ядерной энергии (ИКАЭЛ) Батчу Кришна Прасад. Целью визита стало ознакомление с методологией надзора за изготовлением оборудования для 3 и 4 блоков АЭС «Куданкулам», установление и поддержание взаимного делового сотрудничества. Представитель ИКАЭЛ также участвовал в инспекции оборудования и его приёмке, в частности первого комплекта сепаратора-пароперегревателя и подогревателя высокого давления. В ходе визита состоялась встреча с заместителем генерального директора по качеству Татьяной Лизуновой в ходе которой стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес и выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством. Всего для второй очереди АЭС «Куданкулам» завод изготовит по восемь комплектов СПП-1000-1 и ПВД-К-5,6. Кассеты пароперегревателей СПП-1000-1 будут производиться по новой технологии, разработанной специалистами завода, что позволит повысить температуру нагреваемого пара на выходе из СПП. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам». В частности для третьего и четвертого блока станции предприятия компании производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала.

По материалам портала Advis



