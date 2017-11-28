ДИРЕКТОР МК «СПЛАВ» ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С РУКОВОДСТВОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

«Интересы «Росатома» и поставщиков совпадают» — таков основной вывод, сделанный по итогам прошедшего в Москве Международного Форума «АТОМЭКС-2017», крупнейшей коммуникационной площадки, открывающей для поставщиков возможность прямого и открытого диалога с заказчиками атомной отрасли. Представители Корпорации «Сплав» приняли участие в ряде встреч и круглых столов Форума, посвященных важнейшим вопросам развития отрасли.

Юлия Пенязь, зам.директора по продажам для АЭС: «Мы получили новую информацию по объемам и программам закупок на будущий год, и это как раз та информация, которая позволяет планировать нашу деятельность максимально эффективно. Нам были представлены графики реализации проектов и крупные лоты на 2018 и 2019 годы. Были сделаны акценты на новых тенденциях ГК Росатом, в частности, на типизации технических требований, унификации оборудования АЭС. Интересно было узнать об имеющейся практике и результатах обжалования процедур закупок. В ходе бизнес-брифинга, посвященного ответам на вопросы поставщиков, был обсужден ряд острых для нас проблем, которые не всегда возможно решить на местах, поскольку заказчики – непосредственно атомные станции или инжиниринговые компании — связаны нормативной базой и требованиями ЕОСЗ. Данная же встреча позволила нам быть услышанными и получить обратную связь от ответственных лиц, заинтересованных в дальнейшем совершенствовании всей системы закупок. Кроме того, такие мероприятия позволяют и самим поставщикам обсудить имеющиеся вопросы между собой и коллективно выработать пути их решения».

Деловую программу Форума открыла встреча руководства Госкорпорации «Росатом» с поставщиками атомной отрасли в формате «без галстуков», в которой принял участие и генеральный директор МК «Сплав». Александр Сидоренко, генеральный директор: «Госкорпорация Росатом – крупнейший заказчик трубопроводной арматуры для АЭС, в том числе — и арматуры нашего производства. Интересы ГК Росатом и поставщиков совпадают, мы также заинтересованы в быстром и эффективном строительстве атомных станций как в России, так и за рубежом. Прошедшая встреча в формате «без галстуков» — знаковое событие для отрасли. Подобный формат общения участников закупки дает толчок для развития всей системы взаимодействия и выступает методом ее тонкой настройки. Мы готовы к тому, чтобы такие встречи проводились регулярно, при этом немаловажно разделить общение с поставщиками по направлениям и кругу интересов, например, выделить в отдельную группу заводы-производители трубопроводной арматуры для АЭС. На прошедшей встрече нам удалось обсудить и получить обратную связь по ряду важнейших вопросов, но круг оставшихся проблем — широк. Это и организация входного контроля на строящихся АЭС, и трудности участия российских поставщиков в строительстве атомных станций за рубежом. По нашему мнению, это основные проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются все производители и поставщики трубопроводной арматуры для АЭС».

«Сплав» является одним из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры для атомной отрасли. Продукцией Корпорации оборудованы сегодня 55 энергоблоков на всех отечественных атомных станциях, а также все зарубежные АЭС, построенные по российским проектам в 7 странах мира – Иране, Китае, Венгрии, Индии, Болгарии и т.д. В 2016 г. Корпорация «Сплав» завершила крупный проект по поставкам трубопроводной арматуры для строительства Тяньваньской АЭС в Китае. Это самый масштабный объект экономического сотрудничества между

нашими странами, для строительства четырех энергоблоков которого «Сплав» произвел более 18,5 тыс. единиц арматуры.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



