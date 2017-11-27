«Уралкуз» продлил лицензию на изготовление атомной арматуры

ПАО «Уралкуз», входящее в состав группы «Мечел», подтвердило право производить оборудование для атомных станций. Инспекторы Ростехнадзора еще раз убедились, что на предприятии есть все условия для этого.

В частности, неукоснительно выполняется программа обеспечения качества комплектующих для объектов ядерной энергии. Продукция постоянно проверяется. Завод оснащен всем необходимым технологическим и измерительным оборудованием. Есть на «Уральской кузнице» средства испытаний для выпуска ответственных штамповок. Все работники выскококвалифицированные.

Лицензия действует до ноября 2019 года. ПО ней «Уралкуз» производит составляюшие корпусов энергоблоков атомных электростанций, а также элементы запорной арматуры для предприятий атомной энергетики. Продукция производится строго под заказ с учетом особенностей энергоблока: максимального давления, температуры рабочей среды и даже погодных особенностей местности, где находятся объекты.

По материалам «МК»



