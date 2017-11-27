Подведены итоги профконкурсов в рамках «Росгазэкспо»

Традиционно в рамках выставок и деловой программы конгресса проходят профессиональные конкурсы. Целью проведения конкурсов является отбор наиболее значимых и перспективных проектов в сфере повышения энергетической эффективности в целом, и в частности, автоматизированных систем, как одного из наиболее перспективных секторов развития отрасли, содействие продвижению их на внутренний и внешний рынки, создание банка данных лучших инновационных проектов и технологий, пропаганда инновационных практик.

Подать заявку на конкурс могли как участники выставок и деловой программы, так и представители любой структуры, ведущей деятельность в обозначенной конкурсными темами области. В конкурсную комиссию вошли представители Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы РФ, НП «Российское теплоснабжение», НОЭ, ведущие эксперты отрасли.

Награждение победителей конкурса прошло в рамках торжественной церемонии открытия выставок.

Дипломы компаниям – победителям конкурсов вручал председатель Оргкомитета конгресса, заместитель председателя конкурсной комиссии Артиков Р.Х-Б.

В этом году было объявлено два конкурса - «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики» и «Передовые решения для автоматизированных систем управления». В каждом из конкурсов было представлено по несколько номинаций. Ряд участников конкурсов вышел с одним проектом, другие компании выставили сразу несколько проектов в различных номинациях.

В рамках конкурса «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики» победители были определены по номинациям «Лучшее энергоэффективное решение в помощь импортозамещению в промышленности», «Лучшее энергоэффективное решение в помощь импортозамещению в ЖКХ», «Лучшая система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии». По итогам конкурса ими стали – ООО «РусТехнология» с разработкой «Виртуализация рабочих мест и ИТ-инфраструктуры предприятия», ООО «Северная компания», представившая Термоблок газовый уличный ТГУ-НОРД, и АО «Газпром газораспределение Владимир» с проектом эффективной модели управления энергосбережением зданий на базе КПАТ «Мегаполис –ТМ».

В конкурсе «Передовые решения для автоматизированных систем управления»также было заявлено несколько номинаций. Победители были названы в следующих номинациях - «Лучшая комплексная автоматизированная система управления» и «Лучший реализованный проект». Лучшими проектами конкурсной комиссией были названы – «Система телеметрии для коммунально-бытового сектора», разработанная ООО «РусТехнология»; «Автоматизированное решение для исполнения федерального законодательства в сфере технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения и обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования», «Комплексная информационная система «Мегаполис»», представленные АО «Газпром газораспределение Владимир», и «Единый информационно-аналитический комплекс. Подключение объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения», подготовленный ООО «Информационные технологии Бизнеса» (ООО «ИТБ»). Информация о победителях конкурса размещается на сайте www.farexpo.ru.

По материалам пресс-службы организаторов выставки «Рос-Газ-Экспо»



