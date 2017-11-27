ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «АДЛ — В ОСНОВЕ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ 2017»

Компания АДЛ сообщает о скором завершении приема заявок на конкурс «АДЛ — в основе успешных проектов 2017», последний день регистрации проектов — 22 декабря. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории — представителей проектных организаций, отделов и мастерских, находящихся как на территории Российской Федерации (все федеральные округа), так и в республиках Беларусь и Казахстан. Одним участником может быть прислано неограниченное количество проектов, реализованных и/или прошедших экспертизу в 2017 году.

Каждый участник конкурса, в зависимости от набранных за присланные проекты баллов, будет награжден памятными призами. Участники, набравшие наибольшую сумму баллов, награждаются

туристическими путевками. Желающим раскрыть свой потенциал и продемонстрировать максимально эффективное решение по применению оборудования АДЛ необходимо заполнить заявку на сайте компании.

По материалам пресс-службы АДЛ



