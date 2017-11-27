«Трубодеталь» наградила лучших сотрудников по итогам 2017 года

На заводе «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) определили победителей ежегодного конкурса «Лучший работник». В среду, 23 ноября, почетные грамоты от управляющего директора АО «Трубодеталь» Дмитрия Маркова вручили сотрудникам, занявшим 1-е места. Конкурс проводится в 31 номинации, на звание лучших выдвигаются кандидаты среди представителей профессий, являющихся ключевыми для «Трубодетали», – сварщики, гибщики труб, наждачники, газорезчики. Также награждаются специалисты инженерных специальностей, административно-управленческий персонал.

«В рамках этого конкурса мы выбираем сотрудников, которые в течение всего следующего года будут украшать заводскую доску почета. Это наша добрая традиция, приуроченная ко Дню рождения предприятия, и хорошая мотивация на достижение дальнейших успехов», – отметил Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы ОМК



